LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

459,50EUR -3,95EUR -0,85%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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27.07.2026 18:38:17

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca stellte es in einer am Montag vorliegenden Studie in Frage, ob die Resultate ausreichend gut sind, damit die Aktie sich weiter erholen kann. In der Mode- und Lederwarensparte sei eine positive Überraschung zwar ausgeblieben, doch erstmals seit sieben Quartalen habe es hier wieder einen Anstieg gegeben. Die operative Gewinnmarge (Ebit) sei höher als gedacht./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
452,00 € 		Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
459,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,58%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 455,50 -1,72% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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18:36 McDonald's Buy UBS AG
18:27 Microsoft Buy UBS AG
16:31 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15:33 Sartorius vz. Halten DZ BANK
15:29 AMD Buy UBS AG
15:21 T-Mobile US Buy UBS AG
15:03 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
13:52 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:42 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:22 AXA Outperform RBC Capital Markets
13:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:11 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13:08 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:42 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Gerresheimer Sell UBS AG
12:40 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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