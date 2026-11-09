pbb Aktie
|2,97EUR
|0,03EUR
|1,16%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 5,50 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Montag in seiner Vorschau auf den Bericht schrieb. Das verlangsamte Kreditwachstum sei der Grund für niedrigere Schätzungen und das neue Kursziel./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,97 €
|
Abst. Kursziel*:
41,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,51%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,98
|1,70%
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|13:23
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|13:22
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|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
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|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
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|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
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|11:22
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|10:54
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DEUTZ Buy
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