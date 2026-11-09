International Consolidated Airlines Aktie
|5,33EUR
|0,17EUR
|3,26%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht der Airline-Holding an höhere Schätzungen, geringere Schulden und eine niedrigere Aktienanzahl an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:59 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
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|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,33
|3,22%
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
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|GEA Market-Perform
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|11:09
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|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
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|08:08
|Allianz Buy
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|E.ON Equal-weight
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|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
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|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
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|06:08
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|JP Morgan Chase & Co.
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|HelloFresh Buy
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|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|06.11.26
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