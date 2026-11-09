NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht der Airline-Holding an höhere Schätzungen, geringere Schulden und eine niedrigere Aktienanzahl an./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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