International Consolidated Airlines Aktie

5,33EUR 0,17EUR 3,26%
International Consolidated Airlines ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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09.11.2026 10:54:34

International Consolidated Airlines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 500 auf 520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Quartalsbericht der Airline-Holding an höhere Schätzungen, geringere Schulden und eine niedrigere Aktienanzahl an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:59 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 5,33 3,22% International Consolidated Airlines S.A.

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11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
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10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
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06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
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