International Consolidated Airlines Aktie

5,39EUR 0,23EUR 4,38%
International Consolidated Airlines ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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09.11.2026 13:23:55

International Consolidated Airlines Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 645 Pence auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen der Airline-Holding belegten eine gute Umsatzentwicklung, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der operative Gewinn habe allerdings enttäuscht - wegen der Kosten, die überraschend nicht nur für Kerosin gestiegen seien./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,45 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 5,37 4,11% International Consolidated Airlines S.A.

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