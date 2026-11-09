International Consolidated Airlines Aktie
|5,39EUR
|0,23EUR
|4,38%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 645 Pence auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen der Airline-Holding belegten eine gute Umsatzentwicklung, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der operative Gewinn habe allerdings enttäuscht - wegen der Kosten, die überraschend nicht nur für Kerosin gestiegen seien./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,45 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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|27.03.26
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|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
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Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,37
|4,11%
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|pbb Buy
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|13:08
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|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Overweight
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|HUGO BOSS Sector Perform
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|11:25
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|11:23
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