RATIONAL Aktie

627,00EUR 5,50EUR 0,88%
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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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09.11.2026 08:12:16

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei dabei, seine Situation fundamental zu verbessern, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Er bleibt daher für die Aktien optimistisch, zumal deren Bewertung gesunken sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 070,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
615,50 € 		Abst. Kursziel*:
73,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
627,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,65%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

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08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 627,00 0,88% RATIONAL AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Alstom Halten DZ BANK
06.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.11.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 RATIONAL Halten DZ BANK
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
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