RATIONAL Aktie
|627,00EUR
|5,50EUR
|0,88%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
09.11.2026 08:12:16
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei dabei, seine Situation fundamental zu verbessern, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Er bleibt daher für die Aktien optimistisch, zumal deren Bewertung gesunken sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 070,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
615,50 €
|
Abst. Kursziel*:
73,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
627,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,65%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Rational wird bei Umsatzprognose etwas vorsichtiger - Margenziel erhöht (dpa-AFX)
|
05.11.26
|RATIONAL-Aktie klettert: Anhebung der Margenerwartung nach US-Erleichterung (Dow Jones)
|
05.11.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.11.26
|Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-News: Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026 (EQS Group)
Analysen zu RATIONAL AG
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|627,00
|0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG