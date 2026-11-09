HUGO BOSS Aktie
|38,33EUR
|0,18EUR
|0,47%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain senkte in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse zwar seine operativen Gewinnprognosen (Ebit) für den Modekonzern wegen dessen niedrigerer Zielsetzungen und einer gedämpften Verbrauchernachfrage. Das Kursziel bleibe aber unverändert angesichts der laufenden Übernahme durch Frasers./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,34
|0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.