arGEN-X Aktie

855,20EUR 24,80EUR 2,99%
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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09.11.2026 10:01:45

arGEN-X Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
950,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
852,40 € 		Abst. Kursziel*:
11,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
855,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,09%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
26.10.26 arGEN-X Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 852,80 2,70% arGEN-X N.V.

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11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:08 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Kontron Kaufen DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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