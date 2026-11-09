Henkel vz. Aktie
|83,50EUR
|0,72EUR
|0,87%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
83,26 €
|
Abst. Kursziel*:
4,49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
83,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,19%
|
Analyst Name::
Fon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|83,60
|0,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research