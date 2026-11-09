Henkel vz. Aktie

83,50EUR 0,72EUR 0,87%
Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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09.11.2026 13:08:35

Henkel vz Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
83,26 € 		Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
83,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,19%
Analyst Name::
Fon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

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13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 83,60 0,99% Henkel KGaA Vz.

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13:35 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
13:23 DHL Group Hold Warburg Research
13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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