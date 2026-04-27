AB InBev Aktie
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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
27.04.2026 11:35:49
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA stehe der Braukonzern nun endlich vor nachhaltigem Wachstum, schrieb Sanjeet Aujla am Montag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
78,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
62,22 €
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Abst. Kursziel*:
25,36%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
62,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse