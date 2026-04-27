Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

961,90EUR -18,10EUR -1,85%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

27.04.2026 11:47:32

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Zahlungsdienstleisters Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe hält die Übernahme von Talon.One für strategisch sinnvoll. Seine bevorzugte Option sei es aber nicht, schrieb er am Freitag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
976,40 € 		Abst. Kursziel*:
63,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
961,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,34%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Analysen
11:47 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen

13:46 Amazon Outperform RBC Capital Markets
13:46 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:45 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
12:06 Volvo AB Buy UBS AG
11:59 Sanofi Neutral UBS AG
11:58 Renault Sell UBS AG
11:47 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:46 Eni Buy UBS AG
11:45 IONOS Neutral UBS AG
11:38 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11:37 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:37 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
11:37 Bilfinger Neutral UBS AG
11:36 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:35 AB InBev Buy UBS AG
11:35 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:34 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:34 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:33 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:33 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:58 Roche Outperform Bernstein Research
10:56 Unilever Overweight Barclays Capital
10:46 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
10:44 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:43 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:29 Michelin Outperform Bernstein Research
10:28 ATOSS Software Buy Warburg Research
10:28 Vossloh Hold Warburg Research
10:27 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:01 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:59 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:58 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
09:39 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
09:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
09:37 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:36 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
09:35 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:34 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
09:34 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
09:33 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:32 SAFRAN Outperform Bernstein Research
09:31 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:25 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:24 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:24 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
