Sanofi Aktie
|79,26EUR
|-1,41EUR
|-1,75%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hatte schon mit einer starken Entwicklung der Franzosen im ersten Quartal gerechnet. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen aber noch übertroffen, schrieb er am Freitagabend. Im Vergleich mit der Branchenbewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79,57 €
|
Abst. Kursziel*:
10,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:59
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
