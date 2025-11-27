EssilorLuxottica Aktie
|314,70EUR
|1,20EUR
|0,38%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 291 auf 355 Euro angehoben. Der europäische Luxusgütersektor habe hoffentlich das Schlimmste hinter sich, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2026 vom Mittwochabend. Nach der von ihr erwarteten Stagnation 2025 sollte das organische Umsatzwachstum im Schnitt bei fünf Prozent liegen. Für die Gewinne (EPS), die im laufenden Jahr wohl um zwölf Prozent gesunken seien, prognostiziert sie einen Anstieg in dieser Größenordnung. Die Erholung sei allerdings noch in einem frühen Stadium. Richemont und die jüngst hochgestufte LVMH sind die Favoriten der Expertin. Bei EssilorLuxottica hätten die jüngsten Quartalszahlen sie überzeugt, dass der Brillenkonzern zu einem der am schnellsten wachsenden Branchenunternehmen werden könnte. Dagegen stufte sie Prada ab./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
355,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
314,70 €
|
Abst. Kursziel*:
12,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
314,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,81%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
