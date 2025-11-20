Thales Aktie

238,30EUR 5,90EUR 2,54%
Thales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 15:35:21

Thales Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Höhere Verteidigungsausgaben in Europa sowie die steigende Bedeutung von Cybersicherheitslösungen und die anhaltende Nachfrage nach Luftfahrttechnik sollten sich positiv auf die zukünftige operative Entwicklung auswirken, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfe sich der Wachstumskurs fortsetzen./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:24 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Thales S.A. Kaufen
Unternehmen:
Thales S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
238,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
238,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Thales S.A.mehr Nachrichten