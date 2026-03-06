SAFRAN Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 340 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Franzosen für 2025 an. Er liegt mit seinen bis 2028 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow leicht über dem Konsens./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
319,80 €
Abst. Kursziel*:
12,57%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
319,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
Analyst Name::
Sam Burgess
KGV*:
-
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:21
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|319,10
|0,09%
