Merck Aktie

112,60EUR -0,70EUR -0,62%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

06.03.2026 10:32:56

Merck Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten unterdessen den Erwartungen entsprochen./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
112,90 € 		Abst. Kursziel*:
16,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
112,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

