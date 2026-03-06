Richemont Aktie

156,55EUR -2,15EUR -1,35%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 13:36:16

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
143,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
43,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141,75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
44,62%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten