Richemont Aktie
|156,55EUR
|-2,15EUR
|-1,35%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
