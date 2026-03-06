Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den Spaniern mit einem soliden Jahr, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Im Fokus stünden Signale zum aktuellen Geschäft. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien ziemlich schwach gewesen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52,56 €
|
Abst. Kursziel*:
4,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,88%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
