LEG Immobilien Aktie

65,30EUR -0,25EUR -0,38%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 11:46:27

LEG Immobilien Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen stehe die Dynamik der Mieten den mangelnden Fortschritten beim Verkauf von Portfolio-Teilen gegenüber, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Freitag. Letzteres sei entscheidend, denn die Verschuldung bleibe hoch. Mittelfristige Ziele seien ambitioniert, doch die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,70 € 		Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,83%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten