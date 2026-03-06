Ströer Aktie

32,90EUR -0,05EUR -0,15%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

06.03.2026 10:16:45

Ströer SECo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 41,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das unsichere Wirtschaftsumfeld trübe die Berechenbarkeit im Bereich Außenwerbung, schrieb James Tate am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Prinzipiell sei Ströer hier aber überdurchschnittlich stark und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,65 € 		Abst. Kursziel*:
22,51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

