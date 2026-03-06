Ströer Aktie
|32,90EUR
|-0,05EUR
|-0,15%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 41,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das unsichere Wirtschaftsumfeld trübe die Berechenbarkeit im Bereich Außenwerbung, schrieb James Tate am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Prinzipiell sei Ströer hier aber überdurchschnittlich stark und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,65 €
|
Abst. Kursziel*:
22,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
