Sartorius vz. Aktie

225,40EUR 0,10EUR 0,04%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

06.03.2026 10:08:02

Sartorius vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
225,30 € 		Abst. Kursziel*:
-2,35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
225,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

