Sartorius vz. Aktie
|225,40EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
225,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
225,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
05.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
04.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)