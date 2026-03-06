Boeing Aktie

198,54EUR 7,34EUR 3,84%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 21:07:06

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Verhandlungen mit China über den Abschluss eines Megaauftrags für 500 Max-Flugzeuge, über den bereits "seit Langem spekuliert" werde. Die Analystin hält dies laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung für eine mögliche Ablenkung vom Nahost-Konflikt, da die Bestellung während des Besuchs von US-Präsident Trump im April in Peking bekannt gegeben werden solle. Zugleich sieht sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Auftragslage des Flugzeugbauers./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 230,60 		Abst. Kursziel*:
27,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 231,11 		Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten