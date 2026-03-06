Ströer Aktie

33,65EUR 0,70EUR 2,12%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

06.03.2026 19:07:32

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen und den Management-Aussagen zu 2026 von 48 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Werbevermarkters wurde auf "Overweight" belassen. Er habe nun das avisierte "organische Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" berücksichtigt und das zugleich in Aussicht gestellte "weitgehend stabile bereinigte Ebitda", schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,75 € 		Abst. Kursziel*:
24,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

