NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen und den Management-Aussagen zu 2026 von 48 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Werbevermarkters wurde auf "Overweight" belassen. Er habe nun das avisierte "organische Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" berücksichtigt und das zugleich in Aussicht gestellte "weitgehend stabile bereinigte Ebitda", schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
24,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,81%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
