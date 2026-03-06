Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
20,43 €
Abst. Kursziel*:
-14,36%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
20,43 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14,34%
Analyst Name::
Henry Tarr
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
