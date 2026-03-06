LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung von Wegovy als Abnehmmittel in Pillenform laufe weiter stark, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung von Verschreibungsdaten. Bei den Injektionspräparaten gebe es derweil kaum Fortschritte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:25 / GMT



