32,90EUR -0,05EUR -0,15%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

06.03.2026 10:25:55

Ströer SECo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal 2025 hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im Fokus stehe nun der Ausblick des Werbekonzerns./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,55 € 		Abst. Kursziel*:
84,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
82,37%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

