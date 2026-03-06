Ströer Aktie
|32,90EUR
|-0,05EUR
|-0,15%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal 2025 hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im Fokus stehe nun der Ausblick des Werbekonzerns./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,55 €
|
Abst. Kursziel*:
84,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,37%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
