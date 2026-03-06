LANXESS Aktie

13,75EUR -1,86EUR -11,92%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

06.03.2026 10:02:16

LANXESS Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Bilanzsorgen dürften weiterhin die Anlagestory prägen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend anlässlich der Entscheidung des Joint-Venture-Partners Advent. Der Finanzinvestor berief sich auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt, und wird die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior 2026 nicht übernehmen. Udeshi sieht darin auch ein negatives Signal für BASF und Wacker Chemie./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
14,21 € 		Abst. Kursziel*:
5,56%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
13,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

