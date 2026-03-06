MTU Aero Engines Aktie

351,40EUR 4,50EUR 1,30%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 16:52:58

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
349,60 € 		Abst. Kursziel*:
43,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
351,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten