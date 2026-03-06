MTU Aero Engines Aktie
|351,40EUR
|4,50EUR
|1,30%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
349,60 €
|
Abst. Kursziel*:
43,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
351,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
