06.03.2026 10:23:50

LANXESS Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Die Absage des Envalior-Verkaufs bringe das Investment-Grade-Kreditrating des Kölner Spezialchemiekonzerns in Bedrängnis, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis (debt-to-Ebitda) liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14,28 € 		Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
13,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

