06.03.2026 10:22:44

LEG Immobilien Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Jahresbilanz den starken Anstieg des Substanzwerts (NTA) und die Fortschritte bei Immobilienverkäufen hervor./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,65 € 		Abst. Kursziel*:
20,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,99%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

