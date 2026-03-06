AstraZeneca Aktie
|169,25EUR
|-0,65EUR
|-0,38%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien der einzige europäische Pharmakonzern, der sich bis mindestens 2030 glaubhaft mit überdurchschnittlichem Wachstum schmücken könne, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Es sei eine "Geschichte der drei Plattformen", in denen man anderen wohl voraus sei: Zelltherapien, Inhalative Biologika und T-Zell-Engager./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)