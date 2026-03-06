AstraZeneca Aktie

169,25EUR -0,65EUR -0,38%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

06.03.2026 10:17:36

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien der einzige europäische Pharmakonzern, der sich bis mindestens 2030 glaubhaft mit überdurchschnittlichem Wachstum schmücken könne, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Es sei eine "Geschichte der drei Plattformen", in denen man anderen wohl voraus sei: Zelltherapien, Inhalative Biologika und T-Zell-Engager./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

