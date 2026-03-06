Stellantis Aktie

6,22EUR -0,07EUR -1,03%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

06.03.2026 16:54:48

Stellantis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2026. Die Margenerholung in Nordamerika dürfte langsamer verlaufen als bisher gedacht und die Gewinnmargen in Europa schwach bleiben. Gleichwohl scheine sich die Geschäftsdynamik des Autobauers in Nordamerika zu verbessern, auch dank neuer Modelle und reduzierter Fixkosten./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Overweight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6,20 € 		Abst. Kursziel*:
61,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,77%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

