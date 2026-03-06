NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Jahreszahlen in der kommenden Woche könne der Modekonzern beweisen, dass er weltweit zu den wenigen echten Qualitätswachstumswerten im Konsumgüterbereich zähle, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe gute Gründe für Marktanteilsgewinne./mis/rob/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



