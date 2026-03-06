Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Jahreszahlen in der kommenden Woche könne der Modekonzern beweisen, dass er weltweit zu den wenigen echten Qualitätswachstumswerten im Konsumgüterbereich zähle, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe gute Gründe für Marktanteilsgewinne./mis/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,72 € 		Abst. Kursziel*:
29,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

