06.03.2026 13:39:29

Ströer SECo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Werbekonzern sei schleppend ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Julien Roch am Freitag in seinem Resümee zum Geschäftsbericht. Das Geschäft mit Außenwerbung sei im ersten Quartal recht lustlos./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
33,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
33,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

