TRATON Aktie
|31,18EUR
|-0,24EUR
|-0,76%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
06.03.2026 13:31:28
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia hält das Margenziel des Lkw-Bauers für 2026 für konservativ. Das Europa-Geschäft kompensiere die Schwierigkeiten in Nordamerika./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,38 €
|
Abst. Kursziel*:
21,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,87%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
