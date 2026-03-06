TRATON Aktie

31,18EUR -0,24EUR -0,76%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

06.03.2026 13:31:28

TRATON Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia hält das Margenziel des Lkw-Bauers für 2026 für konservativ. Das Europa-Geschäft kompensiere die Schwierigkeiten in Nordamerika./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,38 € 		Abst. Kursziel*:
21,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,87%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

