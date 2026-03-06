Novartis Aktie
|135,75EUR
|-2,70EUR
|-1,95%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
123,36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
123,12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)