Novartis Aktie

135,75EUR -2,70EUR -1,95%
Novartis

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

06.03.2026 11:24:19

Novartis Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
123,36 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
123,12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,66%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

