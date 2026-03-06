LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 36,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Refinanzierung verschiebe die Fälligkeiten und sorge für zusätzliche Liquidität, allerdings zum Preis höherer Zinskosten, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. Der Essenslieferdienst bleibe in den kommenden Monaten in einer sehr speziellen Situation. Der Moment der Wahrheit komme entweder vom Großaktionär Prosus, dem eigenen Strategie-Review oder den Aktionären im Zuge der Hauptversammlung./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:59 / GMT



