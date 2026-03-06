Delivery Hero Aktie

18,28EUR -0,04EUR -0,22%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

06.03.2026 10:16:04

Delivery Hero Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 36,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Refinanzierung verschiebe die Fälligkeiten und sorge für zusätzliche Liquidität, allerdings zum Preis höherer Zinskosten, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. Der Essenslieferdienst bleibe in den kommenden Monaten in einer sehr speziellen Situation. Der Moment der Wahrheit komme entweder vom Großaktionär Prosus, dem eigenen Strategie-Review oder den Aktionären im Zuge der Hauptversammlung./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,08 € 		Abst. Kursziel*:
104,15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101,86%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

