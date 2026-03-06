Sixt Aktie

65,10EUR -2,30EUR -3,41%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 13:33:23

Sixt SE St Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 92 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zehua Jiang kappte am Donnerstagnachmittag infolge des Geschäftsberichts die Margenerwartungen an die Münchner und erwartet nun einen weniger steilen Anstieg./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,05 € 		Abst. Kursziel*:
24,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,96%
Analyst Name::
Zehua Jiang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

mehr Nachrichten