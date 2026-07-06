TRATON Aktie
|35,32EUR
|0,28EUR
|0,80%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,06%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.06.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
22.06.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|19:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|19:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|19:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|35,32
|0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:07
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.