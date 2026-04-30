FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Konzern habe die Gewinnerwartungen prozentual zweistellig getoppt, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Quartalszahlen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



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