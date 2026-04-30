TRATON Aktie
|32,18EUR
|1,12EUR
|3,61%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
30.04.2026 12:43:35
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Konzern habe die Gewinnerwartungen prozentual zweistellig getoppt, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Quartalszahlen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
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Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
31,68 €
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Abst. Kursziel*:
26,26%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32,18 €
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Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
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Analyst Name::
Nicolai Kempf
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse