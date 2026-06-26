TRATON Aktie
|31,86EUR
|-0,72EUR
|-2,21%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
25.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.06.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
22.06.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)