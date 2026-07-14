TRATON Aktie
|34,90EUR
|1,26EUR
|3,75%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,72 €
|
Abst. Kursziel*:
12,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
13.07.26
|VW-Lkw-Holding Traton mit mehr operativem Gewinn als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary operating result for Q2 2026 exceeds market expectations (EQS Group)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für zweites Quartal 2026 übertrifft Markterwartungen (EQS Group)
|
10.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|EQS-News: TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales by 4% to 82,900 vehicles in the second quarter of 2026 (EQS Group)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: TRATON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)