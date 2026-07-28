TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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28.07.2026 12:43:44

TRATON Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um den US-Nutzfahrzeugmarkt und die Auftragslage mit Blick auf bevorstehende neue Emissionsrichtlinien gedreht, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch Zölle seien ein Thema gewesen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,96 € 		Abst. Kursziel*:
7,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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