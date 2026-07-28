TRATON Aktie
|39,86EUR
|0,52EUR
|1,32%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um den US-Nutzfahrzeugmarkt und die Auftragslage mit Blick auf bevorstehende neue Emissionsrichtlinien gedreht, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch Zölle seien ein Thema gewesen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,96 €
|
Abst. Kursziel*:
7,61%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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