TRATON Aktie
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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,78%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|TRATON-Aktie im Plus: MAN-Partner stecken zusätzliche 400 Mio Euro ins Service-Netz (Dow Jones)
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02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|14.09.26
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|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|07.07.26
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|UBS AG
|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
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|14.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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