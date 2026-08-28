ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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