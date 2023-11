FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Die Schweizer Bank habe ein weiteres gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Benjamin Goy am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das harte Kernkapital sei im Quartalsvergleich gleich geblieben, was Analysten im Schnitt erwartet hätten. Zudem liege die Quote mit unveränderten 14,4 Prozent über dem Mittelfristziel von 14 Prozent, hob er hervor./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 07:11 / GMT



