pbb Aktie
|3,76EUR
|-0,04EUR
|-1,16%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,75 €
|
Abst. Kursziel*:
20,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,74%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
16.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' (dpa-AFX)