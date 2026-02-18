Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet mit einem weiterhin soliden Umsatzwachstum, wie sie am Dienstagabend schrieb. Für 2026 erwartet sie ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden Margen. Da sich die Aktie jedoch im EU-Lebensmittel- und Konsumgütersektor seit Jahresbeginn am schwächsten entwickelt habe, sollte der Fokus unter anderem auf der Beruhigung hinsichtlich der Cereulid-Krise bei Säuglingsnahrung liegen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
72,66 €
Abst. Kursziel*:
23,86%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
72,66 €
Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|16.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
