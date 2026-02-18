Ryanair Aktie

27,58EUR 0,46EUR 1,70%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

18.02.2026 08:36:00

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen./ck/ag


Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,47 € 		Abst. Kursziel*:
38,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,78%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Ryanair Buy UBS AG
27.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Ryanair 27,51 1,44% Ryanair

Aktuelle Aktienanalysen

09:02 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
08:52 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
08:44 pbb Hold Deutsche Bank AG
08:40 Bayer Neutral UBS AG
08:39 IONOS Buy Deutsche Bank AG
08:37 Dürr Buy Warburg Research
08:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08:35 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
07:24 SAFRAN Outperform Bernstein Research
07:23 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07:17 Dürr Outperform Bernstein Research
07:16 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Bayer Overweight Barclays Capital
07:09 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:04 SAFRAN Overweight Barclays Capital
06:48 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:18 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:12 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
17.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
17.02.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
17.02.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
17.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
17.02.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17.02.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
17.02.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

