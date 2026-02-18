Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

18.02.2026 08:11:04

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Managementspitze des Nahrungsmittelherstellers habe während der jährlichen Konferenz für die Konsumgüterindustrie (Cagny) umfassend und detailliert die wichtigsten Säulen der Unternehmenstransformation in den vergangenen Jahren präsentiert, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Die vorgestellten Initiativen untermauerten zudem die Prognose, mittelfristig ein Absatzwachstum von mehr als 2 Prozent und eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erzielen zu können. Mit Blick auf 2026 rechnet die Analystin allerdings erst einmal mit einem schwächeren Jahresstart./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

08:11 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 48,22 -5,97% Unilever plc

