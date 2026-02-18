Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Managementspitze des Nahrungsmittelherstellers habe während der jährlichen Konferenz für die Konsumgüterindustrie (Cagny) umfassend und detailliert die wichtigsten Säulen der Unternehmenstransformation in den vergangenen Jahren präsentiert, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Die vorgestellten Initiativen untermauerten zudem die Prognose, mittelfristig ein Absatzwachstum von mehr als 2 Prozent und eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erzielen zu können. Mit Blick auf 2026 rechnet die Analystin allerdings erst einmal mit einem schwächeren Jahresstart./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 55,42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Unilever-Aktie fällt: Schwieriges Umfeld - dennoch dürfte Wachstum anziehen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plc
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:39
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital