NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 380 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Jahreszahlen sowie den ehrgeizigen neuen Zielen für 2026 und 2028 rechne er mit weiteren positiven Kurstreibern für den Triebwerkhersteller, schrieb Adrien Rabier in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht Spielraum für weiter steigende Gewinnschätzungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.